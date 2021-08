Minaccia i vigili urbani con un coltello: straniero arrestato a Battipaglia

Far west a Battipaglia. Uno straniero ha minacciato i vigili urbani con un coltello ed è fuggito via. Il malvivente era nei pressi della stazione ferroviaria e gli agenti della polizia municipale lo hanno fermato per identificarlo ma lo straniero, 22enne, ha inveito contro i vigili e li ha minacciati con il coltello.

Qualche minuto dopo il malvivente è stato arrestato dai vigili urbani e gli agenti del commissarito di pubblica sicurezza di Battipaglia ed è stato trasferito al carcere di Salerno.