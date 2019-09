Martedì 17 Settembre 2019, 13:57

E' morta la donna investita da un'automobile il 31 agosto scorso a Nocera Inferiore. Claudia Stile, 53 anni, questa mattina è deceduta all'ospedale Umberto I. Dal giorno dell'incidente era ricoverata in Rianimazione. Era in coma profondo per le gravissime ferite riportate alla testa a seguito del violento impatto con l'automobile che l'aveva investita.Era mattina presto quando la donna, in via Barbarulo in pieno centro, era scesa in strada per depositare il sacchetto dei rifiuti. Fu travolta da un'auto. Soccorso dal 118 fu trasportata in ospedale ma si intuì subito la gravità dell'incidente.