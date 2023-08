La tesi di laurea era già stampata, Mariarosa Turturiello, 23 anni, avrebbe dovuto discuterla a settembre. Era prossima a concludere la triennale in Scienze biologiche. Un impegno che non l’allontanava dalle sue passioni, dai cavalli, che adorava da sempre. Fiera ed elegante, tutti erano soliti vederla durante eventi importanti come la Turniata di San Vito, nella sua Ricigliano. Appassionata del suo paese, del territorio e grande lavoratrice. Unendo lavoro e tradizione aveva scelto di partecipare a Baccanalia, a San Gregorio Magno.

Ma Mariarosa, in un momento di relax, seduta insieme a due amici, aspettando l’inaugurazione della prima serata, mercoledì, ha perso i sensi, il cellulare le è scivolato di mano, le forze l’hanno abbandonata ed è. Uno dei due amici, un, l’ha, le ha praticato un. Nel frattempo sono arrivati i soccorritori e i medici mase n’era già andata. In tarda serata laè giunta in ospedale, al San Francesco di, a disposizione del medico legale. Ieri mattina l’esame esterno ha evidenziato un arresto cardiocircolatorio. Unl’hanonostante la giovane non fosse affetta da problemi di salute noti.viveva con la sua famiglia, due sorelle, i genitori, i nonni, una bella famiglia unita e perbene, lavoratori ma anche appassionati di cavalli, passione che Mariarosa condivideva con suo padre, sempre insieme durante le dimostrazioni equestri, le manifestazioni, soprattutto tra, ma anche fuori. Questa mattina la comunità riciglianese, nel silenzio e nel dolore, darà l’ultimo saluto alla giovane. Il sindaco,, ha proclamato il. Ericorderà Mariarosa, dedicandole questa edizione. Lo farà nelle sere che ci saranno fino a domenica prossima, quando si chiuderà l’evento. Unsarà posto dinanzi ad ogni cantina, ogni stand. L’amministrazione, con il sindaco, insieme agli organizzatori, alla Pro loco, le associazioni e i collaboratori, ieri mattina, dopo una riflessione profonda anche con la vicina comunità di Ricigliano, con persone vicine alla famiglia, hanno comunicato che l’evento sarebbe ripreso a partire da ieri sera. «». Si è deciso che la musica resterà spenta fino a quando non ci sarà stato l’ultimo saluto alla giovane., quest’anno, sarà così: soprattutto condivisione, unione più che festa, per celebrare il valore dello stare insieme come momento di vita irripetibile.