Costiera amalfitana, la denuncia: «Acquascooter a tutta velocità sotto costa tra barche e bagnanti»

«A pochi giorni di distanza da due tragedie avvenute in mare, la morte della turista americana a largo di Furore e quella del ragazzo colpito dall’elica della barca a largo di Cetara, arriva un nuovo video dalla Costiera amalfitana realizzato al largo della spiaggia dello “scaricatore” a Positano. Le immagini mostrano almeno due centauri in acquascooter che sfrecciano a pochi metri dalla riva tra barche ormeggiate e bagnanti, apparentemente senza nemmeno i giubbini di salvataggio indosso. Un comportamento irresponsabile e criminale che ha messo in serio pericolo l’incolumità dei presenti. Abbiamo inviato le immagini alla Capitaneria di Porto per risalire all’identità dei due guidatori e a chi ha dato loro i mezzi. Il potenziamento dei controlli in mare negli ultimi giorni deve diventare la quotidianità per arginare il fenomeno sempre più preoccupante dei “pirati del mare” che sta causando troppe vittime in questa stagione». Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video.

