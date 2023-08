Ragazze rapinate dell'auto, veicolo trovato in autostrada: sequestro e indagini

PAGANI. E' stata ritrovata in autostrada, verso Casoria, l'auto rapinata a tre ragazze da due 30enni, provenienti dal napoletano, a Pagani lo scorso 6 agosto. Il veicolo, una Fiat di colore nero, presentava diverse ammaccature e un nuovo pneumatico, probabilmente sostituito dai malviventi.

Nessuna traccia, ovviamente, delle chiavi, così come delle borse e telefoni cellulari che i due avevano preso con forza dalle tre ragazze. Il veicolo è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che ora indagano per verificare se l'auto sia stata usata per compiere altre azioni criminali.

Così come era accaduto proprio con l'auto sulla quale viaggiavano i due, rubata a Napoli, che settimane fa tagliò la strada alle tre ragazze, in via Ferrante a Pagani.

I due giovani, di circa 30 anni e con accento napoletano, avevano abbandonato la propria auto per fuggire con quella delle tre ragazze. Le vittime erano state bloccate in strada e trascinate con violenza all'esterno, poi rapinate degli oggetti personali.

Le ragazze avevano chiesto aiuto a diversi passanti - come hanno raccontato - senza però ricevere alcun supporto.