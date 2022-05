Nasce prematuro: salvato dall'equipe dell'ospedale di Polla

Altro eccezionale parto a Polla, nato un bimbo prematuro di 32 settimane del peso di kg. 1,580. Fondamentale ancora una volta la prossimità del Punto nascita per salvare la vita al piccolo e salvaguardare lo stato di salute della mamma. La famiglia è di Teggiano. Solo pochi giorni fa un altro caso simile, in quell'episodio con cesareo, e bimbo salvato.

A causa della grave prematurità e del basso peso il piccolo, il neonato è stato trasferito al Santobono di Napoli. In sala parto il ginecologo dott. Miranda, pediatra dott. Antonio Filpo, rianimatore dott. Maria Teresa Gallo.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Invecchiamento da Covid, «il ricovero in ospedale equivale a... L'OPERAZIONE Cardiopatia in neonato prematuro, intervento salvavita in Campania GUINNESS Il bambino nasce 132 giorni prima del previsto ed entra nel Guinness...