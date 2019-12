Non ce l'ha fatta il neonato di Teggiano venuto alla luce alla 26esima settimana. Il piccolo pesava 900 grammi ed era stato fatto nascere all'ospedale Luigi Curto. Le condizioni sono subito apparse gravi ed è stato deciso per il trasferimento in elisoccorso a Salerno nella terapia intensiva neonatale. Purtroppo dopo soli due giorni di vita è deceduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA