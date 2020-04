Fermato in auto, con addosso della droga. Un uomo di 37 anni, di Nocera Inferiore, è stato arrestato all'altezza di Udine, dagli uomini della Squadra Mobile. Si trovava a bordo di un’automobile, in qualità di passeggero, all’ingresso di Udine Sud. Alla vista della polizia, avrebbe tentato senza riuscirci di disfarsi di due involucri contenenti della cocaina. Una volta fermato e perquisito, gli agenti di polizia hanno esteso i controlli anche in casa sua, come da prassi, trovando altri 12 grammi di stupefacente e del materiale utile per confezionare le dosi. Il 37enne è stato così denunciato a piede libero e arrestato, per l'accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Giorni dopo, attraverso modalità da remoto, con l'utilizzo di Skype, il giudice ha celebrato l'udienza di convalida. L'uomo si trovava anch'egli collegato, ma in carcere, assistito dal suo difensore. Ritenuto corretto l'arresto, il magistrato lo ha convalidato, per poi disporre la scarcerazione per il 37enne nocerino e decidere, per lo stesso, una misura cautelare meno afflittiva. Il nocerino era già stato destinatario in passato di un divieto della Questura di non fare più ritorno nei centri della provincia di Udine. La droga, secondo gli investigatori, era destinata alle piazze di spaccio. Per il 37enne è scattata anche la denuncia per essere stato in strada, in giro, senza alcuna ragione di necessità. © RIPRODUZIONE RISERVATA