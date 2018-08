Venerdì 24 Agosto 2018, 11:45

Ha portato fortuna il serpente che si è intrufolato in un’automobile e che ha terrorizzato il conducente. Gli amanti del lotto, infatti, non hanno perso l’occasione per tentare la sorte. E hanno indovinato un ambo: 72, la meraviglia, estratto sulla ruota di Bari e l’89, il serpente, estratto su Palermo. Niente da fare per la quaterna con 90, la paura, e 46, l’auto. Ma è facile pensare che qualcuno ci riproverà.Tutto era nato dalla disavventura capitata a un insegnante di ballo di Nocera Superiore che l’altro giorno, mentre guidava in centro città, ha frenato di colpo spostandosi, poi, sul lato passeggero. Era rimasto terrorizzato perché una lunga biscia si era intrufolata nella guaina dello sportello lato guida per apparire improvvisamente sul cruscotto. Il serpente, altrettanto terrorizzato, si è infilato nei meandri della vettura, una Opel Vectra. È intervenuto anche un meccanico che ha cercato di scovare la biscia, inutilmente.Per i tanti curiosi che hanno assistito alla scena, è scattata la corsa al lotto. E hanno avuto ragione, anzi fortuna.