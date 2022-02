Palinuro, tartaruga Caretta caretta liberata da una rete e restituita al mare

Provvidenziale intervento questo di salvataggio questo pomeriggio a Palinuro. Vincenzo Merola e Michele Di Matola, hanno avvistato sulla spiaggia delle Saline una tartaruga Caretta caretta in difficoltà. L’animale era capovolta sul litorale ed era impigliata in una rete da pesca.

I suoi soccorritori, vista la situazione e appurato che la tartaruga caretta caretta era ancora viva, hanno proceduto a liberarla dalla sua trappola.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Il corriere sbaglia indirizzo, in 3 si fingono acquirenti e rubano... LA PROTESTA Rifiuti dalla Tunisia, protesta nel... I CONTROLLI Salerno, chiusi i punti ristoro dell'Arechi: gravi carenze... IL CASO Tamponi senza autorizzazioni nel Salernitano: centro medico con...

Successivamente la caretta caretta si è avviata verso il mare ed ha potuto riprendere il largo.

Non è raro trovare tartarughe marine sulla costa cilentana, divenuta ormai una nursery per le caretta caretta che nidificano ormai numerose in questa zona.