Il corriere sbaglia indirizzo, in 3 si fingono acquirenti e rubano merce per 15mila euro

Rispondono di truffa in concorso tre persoe denunciate a piede libero e finite al centro di un'indagine della Procura di Nocera Inferiore perchè avrebbero truffato un corriere.

In particolare, il 30 novembre scorso a Pagani, i tre indagati, in concorso tra loro, si sarebbero qualificati - almeno in due - quali collaboratori di una ditta edile con il corriere che trasportava un compressore, un essiccatore e una scheda elettronica.

Il materiale doveva arrivare alla ditta indicata, ma una parte degli indagati, compreso l’errore di trasporto, rappresentarono di essere i legittimi proprietari per ricevere la merce ed impossessarsi dei beni. La merce in questione, destinata ad uso professionale-edilizio, aveva un valore complessivo stimato di oltre 15mila euro, con macchinari da lavoro destinati ad utilizzo speciale. I carabinieri hanno ascoltato i tre sospetti, in primis uno, a spiegare che il pomeriggio incriminato erano sul posto della spedizione padre e figlio, due dei tre indagati. Il corriere, in particolare, aveva spiegato la vicenda, spiegando di essere arrivato nella periferia di Pagani con il materiale da consegnare ad una ditta di Angri. Di fatto il malcapitato corriere si era fermato nei pressi di un cantiere con una costruzione in corso, ed era stato tratto in inganno dal luogo. Uno dei tre denunciati, invece, si era appropriato della merce. Dopo la denuncia i tre indagati dalla Procura di Nocera Inferiore, rispondono di truffa aggravata in concorso.