Laura Pausini al PalaSele di Eboli, tappa del tour mondiale

Sarà un grande ritorno live quello di Laura Pausini che, dopo l’Anteprima World Tour in piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia, porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo. Reduce dal successo di #Laura30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performances in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera, Laura ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia.

«Non vado in tour dal 2019 - afferma Laura Pausini. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!»

Laura Pausini World Tour 2023/2024 è organizzato e prodotto da Friends & Partners e prenderà il via a dicembre da Roma (la data zero sarà l’8 dicembre a Rimini), per proseguire nel resto d’Italia). Sarà poi in Europa, in Sud America, in USA per poi ritornare a New York, da dove la maratona del trentennale ha avuto inizio, questa volta nella suggestiva cornice del Madison Square Garden e poi proseguire con nuove date per questo inarrestabile Tour. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni.

