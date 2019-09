Domenica 15 Settembre 2019, 12:59

NOCERA SUPERIORE - È finito agli arresti domiciliari con accuse di detenzione illecita di armi e munizioni un uomo di 57 anni, di Nocera Superiore, raggiunto, giorni fa, da una perquisizione. L'uomo è stato trovato in possesso di una doppietta, del tipo fucile a canne mozze, e una pistola a tamburo. All'interno del suo domicilio, deteneva anche 35 cartucce da caccia, altre 88 per pistola e ulteriori ottantasei, sempre per pistola, di diverso calibro. Infine, altre cinque cartucce all'interno di alcune auto, nella sua disponibilità.Il piccolo arsenale è stato sottoposto a sequestro al termine della perquisizione effettuata dai carabinieri, con l'attività investigativa coordinata dalla procura di Nocera Inferiore. L'uomo non aveva documenti nè autorizzazioni per possedere tutto quel materiale. I militari erano arrivati a lui grazie a informazioni acquisite da fonti confidenziali, per poi procedere al controllo mirato. Il domicilio era in via Santa Maria delle Grazie a Nocera Superiore. L'uomo, senza precedenti, è finito agli arresti domiciliari ed è formalmente accusato di detenzione di armi e di munizionamento. Nell'immediatezza dei fatti, non ha fornito ai carabinieri spiegazioni esaurienti per giustificare il possesso di quelle armi da fuoco.