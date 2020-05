Scontro tra moto ed auto a Pontecagnano. Ad avere la peggio un militare della Marina Militare, 37enne di Pontecagnano, che è stato ricoverato in coma, in prognosi riservata all'ospedale di Salerno. Lo scontro è avvenuto ieri sera verso le 22 tra la moto condotta dal militare e un'auto, guidata da una donna che non ha riportato ferite gravi, ma è risultata positiva all'alcol test e a quello inerente il consumo di cannabinoidi. © RIPRODUZIONE RISERVATA