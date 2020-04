Pusher con la cocaina e l'hashish arrestato dai carabinieri a Montecorvino Rovella.Lo spacciaotre di stupefacenti, 19enne incensurato, è stato arrestato dai carabinieri mentre era per strada insieme ad un complice che era in possesso di un coltello ed è stato denunciato a piede libero. L'hashish e la cocaina erano nascoste in uno ziano che aveva a tracolla il pusher e in un'auto. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e i due malviventi insieme ad un cliente sono stati anche sanzionati per non aver rispettato i decreti per evitare il contagio dal coronavirus, © RIPRODUZIONE RISERVATA