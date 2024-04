Al via un ciclo di iniziative culturali, patrocinate dal Comune di Battipaglia, per sostenere la riapertura del Cine Teatro Garofalo, nato nel 1949 e per 50 anni spazio per rappresentazioni teatrali, spettacoli e concerti. È l’associazione Battitinera, presieduta dalla professoressa architetto Maria Rosaria Di Filippo, in collaborazione con il raggruppamento di associazioni Abitiamo il Futuro, a farsi portavoce di una battaglia che vede la storica sala al centro del dibattito, considerata spazio di aggregazione culturale importante che va restituito alla cittadinanza. Le iniziative messe a calendario si svolgeranno il 3, 4 e 5 aprile, a partire dalle ore 18, presso la Sala conferenze del Comune di Battipaglia dove si terrà il vernissage della mostra “Il Cine Teatro Garofalo. Luogo vitale della memoria collettiva. Dalle origini fino ad oggi”, un percorso a ritroso focalizzato sul ruolo che la sala ha avuto dalla nascita alla chiusura, avvenuta ormai da più di dieci anni. La serata sarà animata dalla compagnia teatrale Attori per caso impegnati in una lettura drammatizzata di uno stralcio della commedia “Cineteatro Garofalo. La storia in scena” scritta da Maria Rosaria Di Filippo, uno strumento di divulgazione delle dinamiche artistiche e storiche che hanno visto protagonista il cineteatro cittadino; a seguire la testimonianza di Tommasa Schipani - spettatrice e artefice di importanti eventi svoltisi al Garofalo – e l'intervento della presidente dell’associazione culturale Historia Nostra, professoressa Ermelinda D’Elia che sostiene la necessità di ridare una seconda vita al cineteatro.

Il 4 aprile alle ore 10.30, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Besta Gloriosi, alla presenza della dirigente professoressa Carmela Miranda, degli studenti dell’indirizzo geometra e dei professori, si svolgerà una lectio magistralis tenuta dell’architetto Marco de Napoli, profondo conoscitore della vita e delle opere realizzate dall’architetto Gino Avena, progettista del Cine Teatro Garofalo; la lectio sarà supportata da foto e disegni di Avena. Il 5 aprile, alle ore 10, nell’ Auditorium dell’Istituto Superiore Ferrari, alla presenza della dirigente Carmela Miranda, degli studenti dell’indirizzo moda e spettacolo e dei professori, ci sarà la lectio magistralis del maestro battipagliese Alessandro Fusco, costumista nelle più importanti produzioni nazionali, tra le quali la fiction il Metodo Feroglio trasmessa su Rai Uno e a Macari in onda sempre su Rai Uno, una testimonianza utile agli studenti che possono dall'incontro trarre ispirazione per un lavoro futuro e - perché no – diventare a loro volta costumisti.

A questo appuntamento parteciperà anche Peppe D’Antonio, direttore artistico di Linea D’Ombra Festival di Salerno che aprirà una finestra sul ruolo del cinema per le nuove generazioni, come spazio di condivisione, socializzazione e confronto. La tre giorni si concluderà nella Sala Conferenze del Comune di Battipaglia alle ore 18 alla presenza dell’avvocato Pierpaolo Greco, presidente della V° Commissione del Comune di Battipaglia. Tra gli ospiti Fulvio Artiano, direttore del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno che interverrà sull’importanza del canto lirico e della musica classica per i giovani.

La serata sarà allietata dagli allievi Alice Caputo, Francesca Galasi, Aniello Nigro e Sofia Maria Quaranta dell’associazione culturale Nicolò Paganini di Battipaglia, che suoneranno alcuni brani di musica classica.