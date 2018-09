Lunedì 3 Settembre 2018, 06:40

EBOLI - Domenica di violenza in piazza della Repubblica. Un pregiudicato ebolitano ruba la bici a un marocchino e tenta di accoltellarlo quando il nordafricano lo rincorre per recuperarla. A evitare che la situazione degenerasse sono stati il sindaco e i suoi collaboratori: «Eravamo in piazza, siamo intervenuti riuscendo a evitare l'impatto tra i due litiganti - spiega Cariello- Non appena è spuntato il coltello abbiamo chiamato i carabinieri, che ringrazio, per la rapidità dell'intervento».La scena di violenza è avvenuta poco prima di mezzogiorno. Le urla del marocchino hanno richiamato l'attenzione di molti genitori. Il maghrebino rincorreva un ebolitano del rione Paterno che gli aveva rubato la bici. Quando i due si sono ritrovati a pochi metri di distanza, il malvivente ebolitano ha estratto il coltello. A quel punto nella mischia si sono gettati il sindaco, l'assessore Ginetti, il consigliere comunale La Brocca, Carlo Lamberti e Generoso Polito, due volontari che collaborano spesso con Cariello. I politici hanno invitato il malvivente ebolitano ad adagiare il coltello a terra mentre il marocchino continuava a reclamare la restituzione della bicicletta rubata.In piazza della Repubblica sono giunte le pattuglie dei carabinieri con il maresciallo Garrisi. Il pregiudicato è stato disarmato e condotto in caserma dove è stato denunciato per detenzione illecita di arma e tentato furto. Il ragazzo del rione Paterno è seguito dai carabinieri da diverse settimane.