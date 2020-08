Ladro arrestato dai carabinieri a Battipaglia. Il malvivente ieri sera è entrato in un negozio, in centro, ed ha rubato un marsupio contenente 220 euro, un blocchetto di assegni e le carte di credito del commerciante che appena si è accorto del furto ha allertato i carabinieri. I militari, diretti dal tenente Graziano Maddalena, hanno individuato il ladro, lo hanno inseguito ed arrestato in flagranza di reato. La refurtiva è stata recuperata e consegnata al commerciante. © RIPRODUZIONE RISERVATA