Domenica 20 Maggio 2018, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 11:09

È morta per un arresto cardiaco la badante di 61 anni deceduta ieri sera a Sala Consilina. Lo ha stabilito l'esame esterno eseguito in nottata dal medico legale. Il cadavere della donna è stato rinvenuto all'interno della sua auto in sosta in un parcheggio pubblico di via Pozzillo, nel centro cittadino. La morte risalirebbe al primo pomeriggio di ieri.Con molta probabilità dopo essere entrata in auto, la donna si è sentita male e si è distesa sui sedili anteriori dell'auto. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. La badante, del posto, lascia quattro figli.