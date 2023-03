Educazione alimentare, «Fruit & salad» torna nel Salernitano

Reduce dal successo delle tappe in Basilicata, la più importante campagna di sensibilizzazione al consumo di ortofrutta, Fruit & Salad school games, è pronta a ritornare negli istituti scolastici della Campania. Da lunedì 27 marzo, il progetto, promosso dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli Agriverde, AOA, Arcadia, Assodaunia, La Deliziosa, Meridia e Terra Orti, proseguirà con le sue attività ideate con l’intento di promuovere le buone abitudini alimentari e i sani stili di vita. La quindicesima e la sedicesima tappa (27 e 28 marzo) si svolgeranno all’interno dell’I.C. Trifone di Montecorvino Rovella, mercoledì 29 marzo sarà la volta dell’I.C. Trifone di Acerno, il 30 marzo il tour proseguirà presso l’I.C. Bellizzi di Bellizzi e il 31 marzo avrà luogo la tappa conclusiva all’I.C. Santa Croce di Sapri.

Come da consuetudine, ciascun alunno si cimenterà in giochi, quiz e gare che permetteranno alla classe di appartenenza di ottenere il trofeo e di accedere alla finalissima dell’iniziativa. Saranno presenti esperti nutrizionisti i quali spiegheranno agli alunni che per mangiar bene occorre osservare alcune regole tutt'altro che scontate. Grazie al loro intervento, dunque, i giovani avranno modo di ampliare le proprie conoscenze nel campo dell'alimentazione al fine di intraprendere un percorso di vita salutare.