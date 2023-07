San Gregorio Magno: Krassimira e Denis, scomparsi dal 12 luglio, appello in rete per ritrovarli

Da due settimane non si hanno più notizie di Krassimira e Denis, due fratelli di 17 e 16 anni, di San Gregorio Magno. Il padre, Vito Morriello, ha lanciato un appello social per ritrovarli, chiunque abbia notizie può contattare lui direttamente o le forze dell’ordine. I due ragazzini sono giunti in Italia qualche anno fa e li ha accolti, adottandoli, una coppia di San Gregorio Magno.

Una serie di vicende difficili ha interessato soprattutto Krassimira, tanto che il giudice l’ha posta in una struttura per ragazzi con problemi psichiatrici.

Ma anche qui sono sorte delle difficoltà e la ragazza è ritornata a casa dai nonni, a loro affidata dal giudice, in attesa di un posto in una nuova struttura di accoglienza. Ma dal 12 luglio di Kassimira e di suo fratello Denis, che è con lei, non si hanno più notizie. Sono scomparsi.

Con loro, in un primo momento c’era anche la fidanzatina di Denis, che poi è rientrata dopo qualche giorno. Denis ha scelto di rimanere con sua sorella. Ma dei due fratelli ancora nessuna notizia. Non hanno nulla con sé, nessun documento. «Rivolgo appello a chiunque possa avvistarli di darci notizie ai numeri 3287919237 e 3409790428 – dice il padre -Diversamente prego gentilmente tutti quelli che desiderano di informare direttamente i carabinieri senza problemi».