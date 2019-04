Venerdì 12 Aprile 2019, 14:42

I militari del Comando Stazione Carabinieri Forestale di Sarno hanno sequestrato un autolavaggio in via Sarno-Palma totalmente abusivo, senza alcun titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di autolavaggio.Le indagini effettuate hanno poi rivelato che gli scarichi provenienti dai lavaggi venivano smaltiti illecitamente attraverso un canale di scolo delle acque meteoriche che confluiva direttamente nel Rio Foce, affluente del fiume Sarno.