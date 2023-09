Scomparso da un mese in Svizzera, ritrovato nel Salernitano

A inizio agosto, in Svizzera, è stata presentata denuncia per la scomparsa di una persona che si era allontanata con la propria auto senza lasciare nè traccia nè messaggi. A distanza di circa un mese, l'uomo, un trentenne, è stato individuato a Sala Consilina dalla Polizia municipale guidata dal comandante Felice Mollo.

Gli agenti hanno scorto l'uomo in leggero stato confusionale e lo hanno identificato all'altezza del Terminal bus e hanno indivudato anche l'auto con la quale era partito dalla Svizzera. Una volta compreso che si trattava della persona scomparsa in Svizzera sono stati avvertiti alcuni parenti e anche un'ambulanza che, per fortuna, non è servita considerato che le condizioni fisiche dell'uomo erano buone. Gli agenti hanno quindi supportato il trentenne e atteso che arrivassero dei parenti per riportarlo a casa.