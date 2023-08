Tre incidenti e un'auto in fiamme sull'A2. Code chilometriche

Tre incidenti e un'auto in fiamme lungo l'A2 del Mediterraneo nel giro di un'ora. Code anche di 10 chilometri sia a San Mango Piemonte sia ad Atena Lucana in entrambi i casi in direzione sud. Due i sinistri tra Polla e Petina e due le persone ferite. In direzione opposta un'auto è andata in fiamme. Salva la conducente. Altro incidente San Mango Piemonte. E altra coda chilometrica.

Intenso, davvero intenso, il lavoro degli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, dei tecnici dell'Anas, del personale del 118 e dei vigili del fuoco