Montecorice, frontale sulle Ripe Rosse: 7 feriti, tra cui un bambino di 5 anni

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle ore 7.45 nel comune di Montecorice, lungo le Ripe Rosse a poca distanza dal centro abitato di Case del Conte.

Nel violento impatto frontale tra un’auto e un furgone sono rimaste ferite in tutto sette persone. A bordo della vettura, una Volkswagen Golf, viaggiava una famiglia di turisti nocerini in vacanza nel Cilento, tra cui un bimbo di 5 anni: una donna, in gravi condizioni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania.

Sull'Opel Vivara, invece, vi erano madre e figlia, note nella zona perché lavorano in una pescheria locale. Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze medicalizzate del 118, due della Gi.Vi e una della Croce Gialla, ed i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, i quali, con le cesoie pneumatiche, hanno dovuto estrarre dall’abitacolo del furgone la conducente, rimasta incastrata tra le lamiere e sotto choc per l'accaduto. Rilievi del sinistro a cura dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella.