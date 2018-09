Lunedì 3 Settembre 2018, 16:33

Un'ambulanza e un'auto, una Peugeot 208, si sono scontrate per cause in corso di accertamento lungo la strada statale 19 a pochi metri da una nuova rotatoria. Quattro le persone ferite. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, il personale del 118 per il trasferimento dei feriti, non gravi, all'ospedale "Luigi Curto" di Polla e i carri attrezzi della ditta Aci Global d'Amelio e Pastore per il trasporto dei mezzi incidentati. Disagi alla circolazione.