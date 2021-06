Seid Visin suicida a Nocera Inferiore: «Non s'è ammazzato per il razzismo»

«Mio figlio non si è ammazzato perché vittima di razzismo. È sempre stato amato e benvoluto, stamani la chiesa per i suoi funerali era gremita di giovani e famiglie». Lo dice all'Ansa Walter Visin, padre adottivo dell'ex calciatore Seid, che a proposito della lettera scritta due anni fa dal giovane dice: «Fu uno sfogo, era esasperato dal clima che si respirava in Italia. Ma nessun legame con il suo suicidio, basta speculazioni».

Quanto alle cause dell'accaduto, «non voglio parlare delle questioni personali di mio figlio. Dico solo che era un uomo meraviglioso».