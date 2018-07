Sabato 21 Luglio 2018, 14:18

Tentata rapina sfocia nel sangue. È accaduto la scorsa notte a Salerno dove un 22enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Salerno. Il giovane, intorno alle 2 circa, in via Trani, armato di un paio di forbici, ha tentato di rapinare il portafogli a un agente di commercio originario del salernitano. La reazione dell'uomo ha scatenato l'ira dell'aggressore che, per guadagnarsi la fuga, l'ha colpito con due fendenti alla spalla e alla mano.La scena è stata notata da qualche testimone che ha allertato le forze dell'ordine. I carabinieri, trovandosi già nelle vicinanze per un altro intervento, sono giunti immediatamente sul posto, riuscendo a intercettare il giovane in una stradina adiacente. Il 22enne, alla vista dei militari, ha provato a dileguarsi. Ma, anche grazie all'intervento di un'altra pattuglia, è stato bloccato con non poca fatica e arrestato. La vittima del tentativo di rapina è stata condotta presso il pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno, dove è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni, mentre l'arrestato, su disposizione del sostituto procuratore è stato condotto nella casa circondariale di Salerno-Fuorni.