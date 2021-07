Turismo, torna il Frecciarossa Milano-Sapri con fermate nel Cilento

A partire da domani, venerdì 9 luglio, e fino al 26 settembre sarà attivo nei weekend il Frecciarossa Milano-Sapri. Lo rende noto la Regione Campania, sottolineando il proprio «impegno» grazie al quale ritorna attivo il servizio dell'alta velocità. In tutti i weekend di luglio, agosto e settembre sarà quindi possibile raggiungere, passando per Napoli, le località del Cilento in maniera più agevole. Le fermate previste nel Cilento sono alle stazioni di Agropoli, Pisciotta, Centola-Palinuro e Sapri.

Il servizio è attivo il venerdì, sabato e domenica per un totale di 72 viaggi tra andata e ritorno, con un impegno di spesa della Regione di 200mila euro annui. «L'azione - spiega una nota della Regione Campania - si inserisce nel più ampio quadro di sviluppo di politiche di mobilità al servizio del settore turistico per la valorizzazione della Campania».