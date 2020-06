Colto da malore mentre va a cercare funghi. Un dramma, quello avvenuto in località Ponte l'Abate, a Sanza, ad un uomo di San Marzano sul Sarno, stroncato da un malore nel pomeriggio di ieri. L'uomo aveva 51 anni. Mentre camminava, avrebbe avvertito un malore, accasciandosi a terra ma riuscendo comunque ad allertare i soccorsi del 118, con il suo telefono. Dopo poco, gli operatori sanitari sono giunti sul posto e hanno provveduto ad assistere l'uomo, adagiandolo su di una barella e trasportandolo all'ospedale di Polla. In ragione delle sue condizioni critiche.

Qui, nonostante i tentativi di rianimarlo, è poi deceduto. Sull'episodio sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Sanza, che insieme ai militari della compagnia di Sapri, stanno ricostruendo gli ultimi movimenti del 50enne. La salma è stata trasferita presso l'obitorio del Luigi Curto di Polla, in attesa che l'autorità giudiziaria la liberi per permetterne il rito funebre. Molto conosciuto nell'Agro nocerino sarnese, il 51enne aveva una vera e propria passione per i funghi, al punto da spingersi più volte a cercarli in montagna, anche fuori dal territorio campano.

