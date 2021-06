Vaccini, Salerno supera Napoli: prima città covid free in Campania

È Salerno che corre verso il titolo di prima città covid free della Campania, superando Napoli che difficilmente riuscirà a completare l'obiettivo per luglio. È quanto emerge dai dati delle Asl che verificano la diffusione dei vaccini, in particolare dei cittadini che hanno avuto almeno la prima dose. A Salerno e provincia ad oggi c'è un totale di 850 mila vaccini somministrati, che coprono quindi il 77% della popolazione. Di questi oltre 600 mila (il 54%) hanno ricevuto almeno una dose mentre in 250 mila hanno completato con la seconda (il 22,7%).

Le somministrazioni stanno proseguendo a Salerno e non si registra un forte stop nelle prime dosi, come invece avviene a Napoli in particolare per gli over 60 che devono ricevere Astrazeneca, ma anche per i cittadini di età più bassa cui spettano Pfizer o Moderna. L'obiettivo per Napoli era di raggiungere al più presto il 75% di popolazione vaccinata, ma l'improvviso rallentamento nell'adesione ha reso l'obiettivo difficile. Al momento all'Asl Napoli 1 risulta che su una popolazione residente di 839.647 abitanti nel capoluogo la percentuale che ha ricevuto ad oggi la prima dose è del 58,56%, a quota 491.720 cittadini. Un rallentamento contro cui l'Asl sta tentando di lottare da diversi giorni, provando a contattare nuovamente tutti coloro che non si sono presentati alla prime convocazioni. Attualmente in Campania 4.444.439 dosi sono state somministrate, tra primi vaccini e richiami, sulle 4.809.195 ricevute dalla Regione, vale a dire il 92,4%.