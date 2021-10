Valva, telecamere vandalizzate nel giorno del voto

Atti vandalici a Valva nel giorno del voto. Ad essere state danneggiate sono alcune telecamere installate lungo la strada che conduce in montagna. Telecamere oggetto anche di campagna elettorale, più volte richiamate dal sindaco uscente, Vito Falcone, che ne ha sottolineato l'importanza.

Richieste da tanti, ma anche non gradite visto quanto accaduto, eppure sicuramente utili perché una strada che necessitava di controllo. Inoltre, sono stati imbrattati anche alcuni muri "con scritte irriverenti". La denuncia è sulla pagina social del Comune. «I carabinieri già sono al lavoro per individuare i responsabili», annunciano. Intanto si sta lavorando per ripristinare al più presto.