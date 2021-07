Voghera, Salvini furioso contro la pagina campana Socialisti Gaudenti: «Penosi»

Tra le pagine web di satira politica più seguite in Italia c'è di certo Socialisti Gaudenti. Battute al vetriolo contro i politici e i partiti e pur partendo da una visione di sinistra non risparmia colpi a nessuno. È una pagina creata, tra gli altri da un ragazzo di Sant'Arsenio, Angelo Cappuccia e da un altro di Salvitelle, in Campania.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Voghera, in un video El Boussettaoui colpisce l'assessore con un... LA POLITICA Omicidio Voghera, Salvini: «Legittima difesa», Letta...

L'ultimo post dei Socialisti Gaudenti ha fatto infuriare Matteo Salvini, e riguarda l'omicidio di Voghera che vede coinvolto l'assessore del Carroccio Massimo Adriatici: «Italia. Persone uccise dall'Isis 0, persone uccise dalla Lega 1».

«Che cosa rispondereste voi a questa idiozia? Penosi», ha scritto il leader della Lega. Sul web infuria la polemica.