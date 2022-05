Youth4Planet, protesta a Paestum: «Gas e nucleare menzogna letale»

«Gas e nucleare menzogna letale». A ripeterlo a gran voce sono i giovani dello Youth Climate Meeting che ieri pomeriggio sulla spiaggia dell’oasi dunale di Legambiente Paestum hanno dato vita ad un flash mob creando una scritta umana “No gas, No nuke”. Un modo chiaro e diretto per ribadire il proprio no alla proposta di tassonomia verde Ue, che prevede l'inserimento di nucleare e gas come investimenti sostenibili, equiparandoli alle energie rinnovabili.

APPROFONDIMENTI LA TECNOLOGIA Diagnostica di laboratorio all'avanguardia nella nuova sede... LA TENSIONE Corea del Nord, lanciati tre missili balistici. La conferma del... LA GUERRA Ucraina, avanzata russa nel Donbass. I generali di Zelensky:...

Giunto alla quarta edizione, lo Youth Climate Meeting 2022 è organizzato da Legambiente nell’ambito di Youth4Planet. L’edizione di quest’anno ha preso il via da Paestum, dal 27 al 28 maggio, presso l’oasi dunale Legambiente Paestum. In questi tre giorni la città campana è diventata la capitale green d’Italia con oltre 300 giovani provenienti da tutta la Penisola in prima linea per l’ambiente.