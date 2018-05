Dietisti a congresso: «Battaglie contro le fake news sull'alimentazione»

Giovedì 24 Maggio 2018, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 13:51

Un compleanno pieno di significati quello che ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) si accinge a festeggiare in occasione del 30° congresso nazionale, al via domani, venerdì 25 nel centro congressi Torino Incontra.“In un momento in cui le professioni sanitarie si trovano in una fase epocale della propria storia, quella di organizzazione in albi ed ordini, dopo anni di battaglie, il congresso nazionale ANDID vuole sottolineare ancora una volta come il dietista sia un professionista della salute che si occupa della salute della popolazione a 360 gradi, dalla prevenzione alla cura, dai primi mille giorni al fine vita, con un approccio di metodo e qualità della pratica professionale e nell’ottica di attenzione globale che deve caratterizzare le scelte di vita e di consumo dei singoli e della popolazione”, sottolinea la Presidente ANDID, Ersilia Troiano.Il significato più profondo ed il filo conduttore di tutto l’evento è nel suo titolo: Mind the gap. Letteralmente, “attenti al vuoto” o più elegantemente “guarda dove cammini”.E per stare attenti ai vuoti, soprattutto comunicativi che si creano, è necessario camminare su territori più sicuri, percorsi disegnati da professionisti che fanno dell’appropriatezza e dell’efficacia della pratica le uniche direttrici del proprio operato.“È con la professionalità che va messa in campo che possiamo contrastare il dilagante fenomeno delle fake news e delle post verità, di cui in parte noi professionisti siamo colpevoli. Quando ci sottraiamo alla comunicazione con i cittadini siamo proprio noi a generare un gap che viene immediatamente riempito da sedicenti esperti che propongono soluzioni improbabili a problematiche di salute che andrebbero affrontate con metodo e consapevolezza”, aggiunge la Troiano.E tra i progetti che saranno presentati durante l’evento, di altissimo valore sociale, è l’attività di prevenzione del soffocamento da cibo nella fascia d’età 0/4 anni a cui i professionisti di ANDID collaboreranno grazie all’intesa con l’Associazione Twolife.eu, diretta da Marco Squicciarini, medico esperto in manovre salvavita pediatriche.Grande successo anche sul fronte studenti dei corsi di laurea in dietistica: il congresso è sold out per le attività dedicate ai giovani che sono stati invitati ad affacciarsi alla professione attraverso una sessione costruita ad hoc per raccontare esperienze, possibilità e potenzialità del vastissimo mondo dell’alimentazione e della nutrizione.