Martedì 9 Aprile 2019, 16:53

«Sua maestà la pastiera»: si chiama così l’evento che celebra il dolce pasquale per eccellenza, lunedì 15 aprile, alle 18, a Palazzo Caracciolo, in via Carbonara 112 a Napoli. All’interno del suggestivo chiostro cinquecentesco i migliori maestri pasticceri provenienti da tutta la Campania delizieranno gli ospiti con le loro proposte di pastiera tra innovazione e tradizione. A preparare il tipico dolce delle festività pasquali saranno: Leopoldo Infante, Mario Di Costanzo, Gianluca Ranieri, Rocco Cannavino - Zio Rocco Lab Store, Pasticceria Poppella, Capriccio, Pasticceria caffetteria Di Dato, Cuori di Sfogliatella, Pasticceria Capparelli, La Delizia di Antonio Di Rosa, Pasticceria Pesce 1896, Pasticceria Colmayer, Pasticceria Carbone, Pasticceria Volpe e Gran Caffè Gambrinus (con possibilità per i visitatori anche di acquistare prodotti).Regina della serata sarà appunto la pastiera, il dessert a base di pasta frolla, grano, ricotta, uova e dal profumo intenso di fiori d’arancio, che non mancherà sulle tavole dei napoletani per il 21 aprile, giorno di Pasqua. Un dolce unico, storico per la cultura partenopea e che proprio nel mito di Partenope affonda le sue radici. Il culto vorrebbe infatti che la popolazione, per ringraziare la sirena di aver scelto il Golfo di Napoli per spandere la sua voce dolce e melodiosa, gli avesse un giorno portato sette doni: la farina simbolo di ricchezza, la ricotta per richiamare l'abbondanza, le uova per la fertilità, il grano cotto nel latte a simboleggiare la fusione del regno animale con quello vegetale, i fiori d'arancio profumo delle terre campane, le spezie omaggio di tutti e lo zucchero per celebrare la dolcezza del canto della sirena. Partenope secondo il mito gradì i doni e mescolò il tutto, dando vita al dolce sarà celebrato nel salotto buono della città di Napoli.Nel corso dell’evento ci sarà inoltre lo show cooking dello chef resident di Palazzo Caracciolo, Umberto Zimbaldi, con la realizzazione live della classica pastiera napoletana.