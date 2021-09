Vinoforum, 600 cantine e 2500 etichette in degustazione: in programma a Roma dal 10 al 19 settembre

I numeri fanno intendere che quest'anno gli organizzatori del Vinoforum hanno progetti ambiziosi. Seicento cantine e 2500 etichette in degustazione: sono questi i dati dell'edizione numero 18 di Vinoforum, manifestazione enogastronomica in programma nella Capitale da venerdì 10 a domenica 19 settembre nel Parco di Tor di Quinto per uno spazio di 12.000 mq di verde. L'iniziativa prevede la partecipazione di 30 chef e l'allestimento di Temporary Restaurant. Sono previste aree speciali dedicate a mixology, caffè e olio extravergine. «Vino, grande cucina ed eccellenze - afferma Emiliano De Venuti, ceo di Vinoforum - saranno gli asset su cui si muoverà, come da tradizione, la nostra manifestazione, da sempre orientata alla promozione della cultura agroalimentare italiana».

«Confermata - prosegue - anche la formula squisitamente incentrata su business, intrattenimento e formazione, con un occhio attento alle più scrupolose misure anti-Covid per garantire a espositori e visitatori una dieci giorni all'insegna della sicurezza. Ma non mancheranno nuove proposte in calendario, new entry tra gli espositori e novità sul fronte dell'offerta per il pubblico, tra prodotti e incontri/degustazioni».