Meteo Pasqua e Pasquetta, rischio piogge per alcune regioni: da martedì un nuovo ciclone porterà il maltempo. Le previsioni

Meteo, Pasqua e Pasquetta a richio piogge in alcune regioni. Da martedì 26 marzo infatti, è previsto l'arrivo di un nuovo ciclone che porterà sull'Italia il maltempo: tanta pioggia, vento ed inizialmente anche neve sulle Alpi fino a quote relativamente basse per il periodo. un colpo di coda invernale che, per alcune zone della Pensisola, potrebbe mettere a richio i giorni di festa.

Le previsioni

Come riporta 3bmeteo, dopo il maltempo della prima parte della prossima settimana, la saccatura atlantica si sposterà per un breve periodo verso ovest favorendo l'arrivo di correnti calde. Tra la giornata di giovedì 28 marzo e venerdì 29 marzo, assisteremo a tempo stabile e in prevalenza soleggiato in quasi tutta Italia con temperature in aumento. Ma, subito dopo, il vortice atlantico si sposterà ancora una volta portando con sè il maltempo e innescando correnti umide sull'Italia che, in prossimità delle regioni nord occidentali, potranno portare delle piogge. La situazione tenderà a peggiorare a partire dalla giornata di sabato 30.

Maltempo, le regioni colpite

Lo spostamento della seccatura sarà piùà brusco a parire proprio dalla domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Ci troveremo così di fronte ad «un vero e proprio fronte perturbato in grado di portare piogge più estese e a tratti anche abbondanti», si legge ancora su 3bmeteo. In una prima fase il maltempo copotrebbe colpire le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche per colpire poi, nella giornata di lunedì, anche il resto del Centro e parte del Sud.

Prossimi giorni

Domenica 24. Al nord: soleggiato, contenuto calo termico. Al centro: rovesci sulle adriatiche, ventoso e più fresco. Al sud: soleggiato ma ventoso e più fresco. Lunedì 25. Al nord: bel tempo; peggiora in serata. Al centro: bel tempo, peggiora in serata. Al sud: bel tempo. Tendenza: da martedì a giovedì un nuovo ciclone con maltempo diffuso.