Pensioni, rimborsi Irpef 2024: quando arrivano e quando fare la dichiarazione dei redditi (per riceverli prima). Come controllare i pagamenti

Pensioni, rimborso Irpef 2024: quando arriva e quando fare la dichiarazione dei redditi? Le tempistiche per l'accredito del rimborso dipendono dalla data di invio del modello 730. La dichiarazione serve a determinare le imposte che il lavoratore o il pensionato deve pagare. L’Agenzia delle entrate, una volta inviata la dichiarazione, procederà a calcolare le tasse dovute relative all'anno di pertinenza e verificare eventuali importi dovuti o in eccesso. In questi casi scatta i conguagli ed eventualmente i rimborsi Irpef ( riconosciuto quando l'imposta sul reddito versata è superiore rispetto al reddito percepito).