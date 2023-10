Rottamazione quater, scadenza in arrivo: 5 giorni di tolleranza, poi si perdono i benefici. Come e dove pagare

Prima scadenza della rottamazione quater in arrivo per 3 milioni di contribuenti. Il 31 ottobre è il termine per la prima (o unica) rata della definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla manovra 2023. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione precisando che il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera inviata dalla stessa Agenzia in risposta alle domande di adesione.

Dichiarazione dei redditi, nuovo modello 730 precompilato: più semplice e per tutti. E si paga con la carta di credito