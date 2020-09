Elettra Lamborghini, gioielli da 120 mila euro per il matrimonio con Dj Afrojack

La famosa cantante e talent televisivo Elettra Lamborghini, in occasione del suo matrimonio con Dj Afrojack, ha scelto di indossare gioielli disegnati in esclusiva dalla maison napoletana I Gioielli Del Sole per un prezzo complessivo che oscilla tra i 90 e 120 mila euro.

Dopo l'addio al nubilato, presso una lussuosa tenuta di Sant’Angelo in Formis, vicino Caserta, la coppia è convolata a nozze in una villa esclusiva sul lago di Como che tra sfarzo e tanto fashion style ha visto la Lamborghini indossare i gioielli della rinomata azienda orafa napoletana, da anni leader sul mercato nazionale e internazionale e che opera presso il polo produttivo e fieristico Tarì.



Un periodo d’oro per Elettra che con il suo personaggio trasversale raccoglie milioni di fans in tutto il mondo. La star del nuovo pop latin-urban, e nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, è nota, soprattutto ai giovanissimi, non solo per la sua musica ma anche per le sue diverse esperienze televisive e per il suo carattere esuberante che le ha permesso di fiorire come artista ed influencer.