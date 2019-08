Napoli in delirio per Can Yaman: assalto sul lungomare per il popolare attore turco

Mercoledì 21 Agosto 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 18:24

Tutti pazzi per Can Yaman. Il popolare attore turco celebre per il ruolo di Ferit Aslan nella serie tv “Bitter Sweet - Ingredienti d'amore” ha fatto tappa a Napoli dov'è stato accolto da centinaia di fan in delirio che hanno preso d'assalto l'hotel sul lungomare solo per vederlo due minuti salutare dal balcone.«Questa è la mia quinta notte in Italia, però la folla giù di fronte all’albergo in cui rimango non si disperde nemmeno un minuto, è incredibile…», ha scritto Can su Instagram ieri notte. «Ci abbiamo messo più di due ore a fare delle foto con ognuno… Vi ringrazio per tutto il calore che mi state dimostrando, ve ne saró sempre grato. Italia ti amo».Molto amato dal pubblico italiano, Can s'è diplomato alla Galatasaray High School di Istanbul, il liceo italiano, e parla un italiano impeccabile.