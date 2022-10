Wanda Nara, dopo Icardi si infuria anche Maxi Lopez: «Offeso e indignato». Ecco cos'è accaduto

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta assumendo i connotati di una vera e propria guerra mediatica. Dopo l'annuncio della rottura, la showgirl argentina, complice gli impegni lavorativi, si è rifugiata in Argentina. Ma non per questo è sfuggita alle ire dei suoi familiari. Così dopo il fresco ex marito, Icardi, anche l'altro ha perso le staffe nei suoi confronti.

Tutti contro Wanda

La telenovela tra Mauro Icardi e Wanda Nara dura, ormai, da un anno. Dopo il celebre Wandagate dove la showgirl scoprì il presunto tradimento ai suoi danni con l'attrice Eugenia La China Suarez, il loro rapporto non è più tornato quello di un tempo. E, dopo vari tira e molla, ecco l'epilogo che il mondo del gossip pronosticava da mesi: la separazione. Ma la sua decisione, comunicata ai follower su Instagram, non è andata giù a molti componenti della sua famiglia allargata. Maurito in primis ha cercato in ogni modo di farla ragionare e farla tornare sui suoi passi. Ma Wanda sembra sempre più orientata verso il giovane rapper L-gante e non dimostra alcuna intenzione di fare dietrofront. Una guerra che, però, non sta piacendo nemmeno a Maxi Lopez. L'ex attaccante, e primo marito di Wanda, è piuttosto adirato per il modo in cui suoi tre figli (Valentino, Benedicto e Constantino) sono stati messi in mezzo alla loro lite. Il primogenito di Maxi Lopez, infatti, è corso su Instagram e ha condiviso una storia in cui dà praticamente del pagliaccio al cantante. In una diretta, invece, Maurito ha affermato che tutti i figli di Wanda (definita lo zimbello del mondo intero) sono arrabbiati per il comportamento della madre, che al momento si trova in Argentina per impegni di lavoro.

«Maxi Lopez infuriato»

«Maxi Lopez si sente indignato e offeso, è furioso perché sono stati coinvolti anche i suoi figli. Lui oggi è riuscito a ricucire un buon rapporto con Wanda Nara mentre non ha alcun legame con Icardi», ha detto in tv a LAM, il giornalista Angel de Brito. Durante tutta la diretta su Instagram, Mauro ha ricevuto il supporto di Valentino e Constantino che hanno commentato con emoji di cuori e scritte quali «Mauro best» e «Mauro my hero». E per Maxi Lopez tutto questo è davvero inaccettabile.

Pure la mamma

Tutto il clamore mediatico dietro allo scandalo tra Wanda Nara e L-Gante ha portato la showgirl argentina ad avere tutta la sua famiglia contro. Il figlio più grande di Wanda ha smesso di seguire la madre sui social, gli altri spalleggiano Icardi. E adesso anche Maxi Lopez dice la sua. Ma non è finita qui. Perché anche la mamma di Wanda Nara, la signora Nora Colosimo, ha smesso di seguire la figlia su Instargam, anche lei piuttosto adirata per il comportamento della figlia. E in tutto questo lei continua a mostrarsi ai suoi follower con la stessa serenità e pacatezza di sempre...