​Alba Parietti, il suo rammarico a Verissimo: «Non ho mantenuto la promessa che le avevo fatto». Silvia Toffanin scoppia a piangere

Alba Parietti, il suo rammarico a Verissimo: «Non ho mantenuto la promessa che le avevo fatto». Silvia Toffanin scoppia piangere. Nel salotto di Canale 5, tra gli ospiti di questo sabato 14 novembre, c'è Alba Parietti. La conduttrice ha raccontato le sensazioni che sta vivendo vedendo il figlio, Francesco, nella casa del Grande Fratello. Alla conduttrice del salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 la madre di Francesco ha raccontato un suo grande rammarico; rammarico che riguarda sua madre. Un argomento che ha molto toccato la padrona di casa, che da pochi giorni ha perso la mamma.

Alba Parietti ha confitadato a Silvia Toffanin di non aver mai portato sua madre a fare un viaggio a Parigi, cosa che la mamma desiderava sempre da fare. «Ogni volta - racconta - c'era un problema. Una scusa: un impegno di lavoro, una problema da risolvere, un qualcosa che mi faceva rimandare quel viaggio».

Alba Parietti ha poi racconatato il dramma e il grande dolore del figlio Francesco quando, poco più che vent'anni, ha perso la fidanzata a causa di un incidente d'auto. Silvia Toffanin la fa sfogare: «Non avevo risposte da dare a mio figlio. Francesco ha avuto una rabbia in corpo che io non sapevo come calmare; non sapevo cosa dire. Avevamo tutti un senso d'ipotenza»

