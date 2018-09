Venerdì 14 Settembre 2018, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre alla sua sferzante ironia, con cui ha tratteggiato vizi e virtù dei napoletani, Alessandro Siani è amato anche per il legame col Sud e per la continua promozione delle eccellenze campane. E così, da domani, potrà vantarsi cittadino speciale della patria della pasta. Le chiavi della città di Gragnano saranno consegnate ad Alessandro Siani. L'attore e regista riceverà l'importante riconoscimento come «messaggero delle eccellenze del Sud». La cerimonia di consegna avverrà nell'ambito della Festa della pasta domani alle ore 21, all'interno della manifestazione che si svolgerà a Gragnano fino a domenica. L'amministrazione, guidata da Paolo Cimmino, ha scelto l'artista napoletano per premiare insieme all'ambasciatore del Sud anche la passione di Gragnano oltre i confini del Mezzogiorno, che proprio con la sua pasta esporta un modello positivo, a livello internazionale, di un prodotto di grande qualità. Il sindaco Cimmino dichiara: «Alessandro Siani ha esaltato il valore dell'appartenenza ad un contesto mediterraneo».