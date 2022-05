“Freud's bones”, arriva da Napoli il primo videogioco sulla psicoanalisi

Arriva da Napoli il primo videogioco sulla psicoanalisi freudiana. A crearlo è stata una sviluppatrice indipendente di videogiochi, Fortuna Imperatore, in arte Axel Fox. «Ho creato il primo gioco al mondo sulla psicoanalisi freudiana, “Freud’s bones” e l'ho fatto da totale autodidatta», racconta al Mattino.it. Fortuna, o per meglio dire Axel Fox, ha una laurea in psicologia e un master in antropologia. Ha lavorato per 8 anni nell’impresa di pulizie del Policlinico di Napoli per pagarsi gli studi, «asfissiata – dice - dalla gabbia dell'impossibilità di crescere ed evolvermi come intendevo fare».

Axel Fox ha sempre amato i videogiochi e così nasce l’idea di “Freud’s bones”. «Dalla mia crisi interiore, dalla rabbia sociale, ho tirato fuori questo gioco basato su sedute psicoanalitiche e crisi esistenziale. Nel 2020 ho completato con successo una campagna Kickstarter triplicando il goal di 5mila euro e ho vinto il prestigioso contest di Redbull Gaming». Il gioco è uscito ufficialmente il 25 maggio su Steam per pc e in seguito su Nintendo Switch.