Capri, gli ultrà di Lapo Elkann bloccano via Quisisana per la presentazione dell'orologio limited edition

Giovedì 31 Maggio 2018, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 20:12

Lapo Elkann il trasgressivo rampollo di casa Agnelli non finisce mai di stupire ed oggi pomeriggio addirittura è riuscito a bloccare la blasonatissima via Quisisana per un cocktail in strada mirato a presentare la sua ultima creatura, un orologio limited edition che Lapo Elkann fondatore e Creative Chairman di “Italia Indipendent” ha realizzato in partnership con Hublot la famosa maison ginevrina di orologi di lusso.Per il lancio e la presentazione di quello che sicuramente diventerà un oggetto cult, Lapo Elkann e Ricardo Guadalupe CEO hanno organizzato la presentazione all’esterno della boutique gioielleria, dove in pochi minuti si è formata una folla di curiosi e Lapo senza smentirsi ha imbracciato il microfono per spiegare in dettaglio tutte le originalità dell’orologio griffato da lui insieme ad Hublot con un look quasi americano, un abito intero color rosa fragola accanto al CEO di Hublot che sfoggiava un look total white. Dopo la presentazione show, cocktail per invitati, ospiti e passanti sulla terrazza giardino dell’hotel La Palma lo storico albergo di rimpettaio della famosa boutique di orologi.