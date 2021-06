Erin Willerton ricoverata d'urgenza per 3 ictus e un coagulo di sangue. La star di Instagram: «Sono ancora in piedi»

Erin Willerton, sorella minore di minore di Amy Willerton, star di Instagram e presentatrice televisiva entrata nel 2013 a far parte del reality show "I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here!", è stata portata d'urgenza in ospedale dopo aver subito tre ictus e un coagulo di sangue al collo. La 23enne ha condiviso con i followers sul suo profilo Instagram un post che la ritrae sdraiata in un letto d'ospedale con una didascalia nella quale spiega come maggio sia finito male per lei, ma per fortuna è sulla strada della guarigione.

Costretta poco dopo a chiarire che le sue complicazioni mediche non avevano alcuna connessione con il vaccino contro il Covid. Nei suoi commenti infatti si legge: «Ho visto alcuni commenti sui vaccini, vorrei chiarire che il coagulo di sangue non è stato causato dal vaccino contro il Covid». Tra i messaggi dei suoi fan anche gli auguri di pronta guarigione.

