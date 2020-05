Fase 2: riapre anche Tonino, il barbiere di Potenza che scrisse al premier Conte

Ha riaperto alle 7 di questa mattina, Tonino Miglionico il barbiere di Potenza che dalla prima pagina del Mattino aveva scritto al premier Conte per rappresentargli la difficoltà di barbieri, parrucchieri e piccoli artigiani soprattutto delle regioni con un basso numero di contagi e o, come la Basilicata, con contagi zero. E Conte, nel messaggio del Primo maggio gli aveva risposto annunciandogli che con tutta probabilità la data di apertura - inizialmente fissata per il 1 giugno - sarebbe stata anticipato.



E così ieri Miglionico ha tirato su la serranda, messo in ordine tutti presidi richiesti e atteso il primo cliente alle 7.45. E così per tutta la giornata ogni 45 minuti.