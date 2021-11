Meghan e Harry, addio al jet privato: paparazzati sul volo di linea da New York a Los Angeles

Meghan e Harry dicono addio ai jet privati. I duchi di Sussex dopo essere stati criticati qualche estate fa per i loro spostamenti per l'Europa a bordo di aerei privati (tra i quali quello di Elton John, amico stretto di Lady Diana, ricordiamo) scelgono quindi i voli di linea. La coppia è stata infatti paparazzata su un volo da New York a Los Angeles. «Ci hanno fatto aspettare 20 minuti prima della partenza - ha raccontato un passeggero al Daily Mail - e li hanno fatto accomodare negli ultimi due posti. Non ci eravamo resi conto di nulla finché una ragazza vicino a noi non li ha indicati. Sono stati fatti uscire velocemente e gli altri passeggeri erano scioccati di averli avuti così vicini e aver respirato la stessa aria».

L'attenzione al cambiamento climatico

Harry e Meghan sono stati a New York tre giorni per due summit online, ospiti in un appartamento di lusso nell'East Side di Manhattan. Poi c'è stata la partecipazione alla cena di gala per i veterani, dove Harry ha presentato il premio per il coraggio a cinque ex soldati.

Il duca e la duchessa hanno fatto sapere lo scorso mese di aver cominciato a monitorare la loro "carbon footprint", ossia il gas serra sprigionato da ogni loro attività: per esempio in base a ciò che mangiano o all'uso di riscaldamento ed elettricità. E stavolta, a giudicare dal volo di linea, sembra che le buone intenzioni siano reali.